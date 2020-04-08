Более 180 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 8 апреля.

Проведено более 910 тыс. тестов на выявление COVID-19, говорится в информационном бюллетене ведомства.

7 апреля сообщалось о 185 тыс. человек под наблюдением и 795 тыс. проведенных тестов.

Ранее 8 апреля стало известно о смерти пациента с коронавирусом в Пермском крае. Это третий скончавшийся в регионе.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли 58 человек, вылечились ― 494.

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