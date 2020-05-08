

Роспотребнадзор опубликовал перечень необходимых показателей, которые должны быть достигнуты регионами для поэтапного и впоследствии полного снятие ограничительным мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.



«Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что режим самоизоляции будет сохранен на всех этапах снятие ограничений для лиц, которые находятся в группе риска.

«На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома», — добавили в Роспотребнадзоре.