На территории России из-за теплой зимы активизировались клещи. Это может вызвать распространение инфекционных заболеваний, предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.

«Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъем пяти инфекций, которые они переносят, — сказал он в интервью «Российской газете».

По мнению Горелова, появление новых опасных вирусных инфекций практически невозможно прогнозировать, так как это зависит от стечения нескольких обстоятельств, и чаще всего в этот процесс вовлечены животные.

Также по специалист признает, что большинство инфекций возникает на юге, из-за наличия там благоприятных для них условий, а вот «когда они начинают передаваться от человека к человеку, то уже не признают границ», — заметил он.

Врач призвал воспринимать серьезно угрозу эпидемии, так как даже сейчас большинство населения, по его мнению, недооценивает (пандемию коронавируса – ред.) и «не выполняет рекомендации санитарных служб», — добавил он.

По данным Роспотребнадзора, наибольшую опасность для человека представляют такие клещевые инфекции, как вирус клещевого энцефалита, крымская геморрагическая лихорадка, и возбудители боррелиозов. В 2019 году прививки от клещевого энцефалита сделали 2 млн россиян.

В марте Роспотребнадзор выпустил рекомендации по защите от клещей при посещении лесов, парков и дач. Ведомство предлагает пользоваться специальными костюмами и репеллентами, а также делать профилактические прививки.