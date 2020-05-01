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Ограничительные меры в связи с распространением корнавирусной инфекции в России будут сниматься поэтапно из-за обширности территории страны, заявила в интервью «Комсомольской правде» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Руководитель надзорного ведомства пояснила, что поэтапный выход неизбежен. По ее словам, в разных регионах скорость снятия ограничений будет разной, поскольку «страна очень большая».

«Эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая», — пояснила Попова.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, уверяет глава Роспотребнадзора, региональные власти будут принимать решения об отмене конкретных карантинных мер.

В этом же интервью, как сообщал «Рамблер», Анна Попова рассказала о состоянии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом. Она отметила, что глава правительства находится на связи с коллегами, которые всегда рассчитывают на его «уверенный голос».

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