Темп распространения COVID-19 в России замедляется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС во вторник, 1 декабря.

По ее словам, в 58 регионах страны ситуация стабилизируется, в 28 — заболеваемость продолжает расти. Кроме того, Попова отметила, что в 62 регионах коэффициент распространения не превышает 1.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России из 276 тысяч коек для больных COVID-19 свободен 21 процент. При этом в 17 регионах, по словам главы Минздрава, свободно менее 5 процентов коечного фонда. Мурашко также отметил, что на территории страны увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации.

За последние сутки в России выявили 26 402 случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697) и Московской области (1104). Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 322 056 человек.