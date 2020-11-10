Ситуация с коронавирусом в России остается крайне нестабильной, рост заболеваемости COVID-19 продлится еще минимум 7-10 дней. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс» во вторник, 10 ноября.

«О пике говорить еще преждевременно… После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх», — отметила Пшеничная.

Также она предположила, что в дальнейшем рост продолжится за счет регионов, в которых эпидемия началась в разное время. Сроки роста в зависимости от региона Пшеничная оценила в 2-3 недели.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад ближе к лету 2021 года. При этом он отметил, что сколько всего будет волн, спадов и всплесков — трудно спрогнозировать.

По последним данным, в России за сутки коронавирусом заразились 20 977 россиян. Наибольший суточный прирост зарегистрирован в Москве (5902), Санкт-Петербурге (1485) и Московской области (685). Меньше всего заразившихся — в Чукотском (6) и Ненецком (8) автономных округах.