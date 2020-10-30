Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что риск заражения коронавирусом, как и другими вирусами, обостряется в холодное время года. Об этом сообщает РИА Новости.

Пшеничная подчеркнула, что переохлаждение делает организм более восприимчивым к инфекциям.

Также эпидемиолог напомнила, что новым коронавирусом и другими респираторными инфекция можно болеть одновременно, из-за этого COVID-19 будет протекать тяжелее.

Как писал «Рамблер», ранее Пшеничная рассказала, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года.

По ее мнению, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать очаги заболевания.

Пшеничная предупредила, что скачок заболеваемости COVID-19 в России может произойти в феврале-марте, а низких показателей заболеваемости можно ждать не раньше лета 2021-го.

Спад пандемии начнется, когда большинство людей станут невосприимчивы к коронавирусу. Это может происходить из-за антител, появляющихся после заражения или вакцинации.