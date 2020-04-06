Тест на коронавирус, который можно сделать на дому, будет стоить 1250 рублей. В эту цену не входит стоимость выезда медперсонала. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

«Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента», ― рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Также Тиванова отметила, что сам анализ проводится в течение 1-2 дней, а результаты теста высылаются на почту. При положительном результате данные будут направлены в Роспотребнадзор.

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.

Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343, всего умерли от инфекции 47 человек. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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