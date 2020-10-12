Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10-20 дней, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

По ее словам, жители страны стали более дисциплинированы и сознательны в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения была переведена на дистанционный режим, а школьников отправили на длительные каникулы. Пшеничная отметила, что все эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев заражения, однако заметно это будет не сразу, поскольку у коронавирус отличается длительным инкубационным периодом. Она уточнила, что должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, для того чтобы ожидать выхода на плато.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал максимальный прирост зараженных коронавирусом в России. По его оценке, этот показатель на пике составит 15-17 тысяч новых зарегистрированных случаев.

В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве — 4501 человек. Всего на 11 октября в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.