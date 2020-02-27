Диагностика на новый коронавирус (COVID-19) проводится только в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России, в частные клиники диагностические тест-системы не поставляются. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 27 февраля.

«В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тест разработал государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.

Согласно последним данным на 27 февраля, в России провели более 33 тыс. лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, которые прибыли из Китая.

В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 в Италии, Иране, Южной Корее и ряде других стран вероятность проникновения заболевания в Россию возросла.

«Известия» выяснили, что при отсутствии признаков респираторного заболевания россияне практически не могут сдать анализ на наличие этого вида инфекции. Также выяснилось, что даже аргументы о контактах с иностранцами из неблагополучных регионов не являются для российских врачей весомыми.

Частные медицинские центры не берут анализы на коронавирус и рекомендуют обращаться в государственную поликлинику по месту жительства. В Минздраве «Известиям» заявили, что тест назначают при наличии показаний. Что является показаниями, не уточнили, переадресовав вопросы Роспотребнадзору.

В государственных медучреждениях отмечают, что провериться на COVID-19 в Москве можно только в Инфекционной клинической больнице № 1 департамента здравоохранения столицы.

Эксперты считают, что назвать существующие тест-системы стопроцентной диагностикой нельзя, поскольку метод может выдавать ложно отрицательные диагнозы.

В конце декабря в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной вирусом нового типа (COVID-19). Позже инфекция распространилась и на другие государства. По данным на 27 февраля, всего в мире инфекцией заразились 82 186 человек, выздоровели — 32 906, а умерли — 2804.