В Рособрнадзоре рассказали о новых технологиях, которые будут применяться на ЕГЭ в 2020 году.

В пресс-службе ведомства заявили RT, что в нескольких регионах России будет использоваться технология машинного зрения. Она подразумевает применение нейросети для определения подозрительного поведения человека на экзамене.

«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их (формирует «подозрение на нарушение»), такие «подозрения на нарушения» поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение (подтвердит или отклонит его), далее метка «подозрение на нарушение» попадёт на модерацию и проверку на месте», — рассказали в ведомстве.

Анализ будет вестись в рамках реализации работ по организации видеонаблюдения, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в Минкомсвязи назвали срок появления электронных аттестатов о высшем образовании.

Видео дня. Более половины заболевших коронавирусом выздоровели