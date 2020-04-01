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Повторный перенос сдачи Единого госэкзамена возможен только в случае смещения окончания учебного года на более поздний срок, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Система единая, она завязана с учебным годом в школах, он должен закончится… У нас коридор именно между концом учебного года и началом поступления, и мы в рамках этого коридора менять ничего не можем. Какие-то дополнительные сроки про единый государственный экзамен, они будут согласовываться, перенос (сроков — ред.) — только с окончанием учебного года», — заявил Музаев в эфире онлайн-марафона «Домашний час».