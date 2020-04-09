Аккредитация вузов, которая заканчивается в период с 15 марта 2020 года до 1 января 2021 года, будет продлена автоматически. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Те высшие учебные заведения, у которых срок аккредитации заканчивался после 15 марта до 1 января 2021 года, им, чтобы в первую очередь студенты-выпускники не пострадали и получили дипломы аккредитованные, автоматически аккредитация будет продлена на год», — приводит ТАСС слова Мусаева.

Он добавил, что Рособрнадзор рекомендует остальным организациям пока не подавать заявления, так как «целесообразность пропадает».

В конце марта Минобрнауки допустило возможность дистанционной защиты дипломов из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Тогда же министерство приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции.

Позже министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подтвердил, что ни государственные экзамены, ни защита дипломов не будут отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, 23 марта Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки временно приостановила проверки в российских вузах из-за коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано 10 131 случай заражения коронавирусом.

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