Повторный перенос сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за продления режима нерабочих дней в России не планируется. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«Как мы уже говорили, в настоящее время прорабатывается проект расписания, которым предусмотрено начало проведения ЕГЭ в 2020 году 8 июня», ― сообщили агентству.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля на фоне распространения коронавируса. Он подчеркнул, что работники непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптек, организаций, обеспечивающих продуктами питаниями и товарами первой необходимости, продолжат работать.

О невозможности провести ЕГЭ дистанционно для всех выпускников сообщили в Рособрнадзоре в среду, 1 апреля. В тот же день врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что задания ЕГЭ не будут меняться из-за распространения коронавирусной инфекции и временного перевода школьников на дистанционное обучение

27 марта Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период — 34 летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.