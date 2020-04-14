Решение о корректировке сроков единого государственного экзамена (ЕГЭ) может быть принято после майских праздников. Об этом во вторник, 14 апреля, передает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Ранее, 27 марта, ведомство решило перенести сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня.

На брифинге 7 апреля министр просвещения Кравцов сообщил, что учебный год для 11-классников могут продлить до 8 июня, после чего начнется сдача ЕГЭ.

По состоянию на 14 апреля в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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