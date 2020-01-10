Специалисты «Росконтроля» провели исследование качества плавленых сыров и назвали лучший из них. Об этом говорится в сообщении на сайте организации в пятницу, 10 января.

Проверялось качество плавленых сыров «Сыробогатов», «Карат», Valio / Viola, «О`кей», Hochland, President и «Белый сыр из Жуковки».

Безупречными по вкусу признаны сыры Hochland и President. Мучнистым привкусом обладают продукты марок «О`кей» и «Белый сыр из Жуковки», при этом последний горчит.

«Почти все проверенные сыры соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям», — заметили в «Росконтроле». Но общая бактериальная обремененность в 2,8 раза превысила допустимый порог в «Белом сыре из Жуковки», продукт занесен в черный список.

Образец плавленого сыра «Карат» стал единственным, у которого «отношение содержания кальция к содержанию фосфора типичное для натуральных молочных продуктов». «У всех остальных образцов оно меньше», — предупредили специалисты.

По информации экспертов, плавленый сыр, если читать его состав, — не самый натуральный продукт. Наименее длинный список ингредиентов у «Белого сыра из Жуковки».

В декабре в организации назвали самый опасный ингредиент традиционного на новогоднем столе салата оливье. 23 декабря «Росконтроль» провел исследование образцов торта «Прага» разных производителей.

«Росконтроль» является частной организацией, не относящейся к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у производителей нередко возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Бизнесмены жалуются, что им периодически предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также что возникают сложности с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.