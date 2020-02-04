Роскачество протестировало проводные и беспроводные музыкальные колонки, включая модели с искусственным интеллектом. Всего в исследовании участвовало 12 беспроводных и пять домашних устройств, сообщается на сайте организации во вторник, 4 февраля.

Эксперты отметили, что сейчас производители «делают ставки» на беспроводные колонки — те, которые синхронизируются с устройством через Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Их можно использовать вне дома, что является преимуществом по сравнению с домашними моделями.

Не портативные колонки в настоящее время оснащают голосовыми помощниками, эти устройства называют «умными» колонками. Они могут запомнить голоса всех членов семьи и служить будильником, умеют искать информацию в интернете и отвечать на голосовые команды.

Такие колонки интегрированы с музыкальными стриминг-сервисами, а также позволяют объединить несколько устройств в одну систему.

Однако разработчикам предстоит решить еще много проблем, чтобы сделать «умные» колонки удобными и безопасными. Например, одно из приложений для «умных» колонок признали небезопасным, потому что неизвестно, где личные данные пользователя хранятся и кто имеет к ним доступ.

Эксперты Роскачества также отмечают, что некоторые колонки подключены к американским стриминг-сервисам, которые не имеют представительств в России. Кроме того, устройства могу быть оснащены голосовым помощником, который не поддерживает русский язык, из-за чего воспользоваться голосовым управлением не удастся.

В Роскачестве добавили, что при выборе устройства не нужно «вестись на цену», поскольку она может быть необоснованно завышенной, в то время как недорогие модели могут предложить такой же широкий спектр функций с достойным качеством звука.

23 января специалисты Роскачества сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов. Эксперты пришли к выводу, что недорогие гаджеты могут составить конкуренцию продуктам более известных брендов.