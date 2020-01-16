В Роскачестве провели исследование черного молотого перца — одной из самых популярных приправ среди россиян. Специалисты проверили специю на безопасность и фальсификат, оценили вкусовые и ароматические свойства, а также маркировку товара.

Испытания по 34 показателям качества и безопасности прошли товары 30 торговых марок, произведенных в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. Стоимость специй варьировалась от 27 до 550 рублей за 100 г продукта.

Приправу проверили на содержание потенциально опасных веществ, таких как кадмий, свинец и мышьяк, пестицидов, синтетических красителей и пр. В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого количества бактерий. В продукте четырех торговых марок — превышение по допустимому техрегламентом количеству плесени. Помимо этого, в трех образцах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Причем, нередко в пряности одной торговой марки встречалось сразу несколько нарушений.

Так, самый лучший показатель имеет образец марки «Индана». Также в топ-5 вошли «Магия Востока», Kamis, Cykoria S.A. и «Айдиго».

Лидером же антирейтинга по микробиологическим показателям стал перец под торговой маркой «Бабушкин хуторок». В нем эксперты Роскачества обнаружили превышения по количеству бактерий, плесени, кишечную палочку и клостридии.