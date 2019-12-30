В преддверии Нового года эксперты «Роскачества» рассказали о правилах выбора рыбных консервов. Рекомендации ведомства приводит 30 декабря «РИА Новости».

По словам специалистов, важно посмотреть дату изготовления, срок и условия хранения продукта. «При этом сразу можно определить, соблюдаются ли данные условия в торговом зале», — подчеркнули в организации.

Для большинства рыбных консервов подойдет температура хранения от 0 до 20 градусов, но красную икру нельзя хранить даже в холодильнике. «Идеальная температура — от минус 4 до минус 6 °С», — напомнили специалисты.

Наиболее вкусные консервы готовят из свежевыловленного сырья: таковы консервы из горбуши, произведенные на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб с июля по октябрь. «Но если рыба изготовлена в другой период, это не говорит о ее низком качестве. Просто она изготовлена из замороженного сырья», — объяснили в Роскачестве.

Среди внешних признаках консервов, непригодных в пищу, указано вздутие банки с обеих сторон, выпуклость на донышке, деформация донышек или крышек в виде уголков. Также недопустимы подтеки, ржавчина по закаточному шву и ржавый налет на поверхности банки.

Из внутренних дефектов консервов из рыбы назван белковый налет и прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония.

Ранее, в декабре, эксперты рассказали о сроке хранения новогодних блюд. Новогодние салаты можно хранить не больше суток, поэтому заправлять их майонезом или другим соусом стоит непосредственно перед подачей на стол.