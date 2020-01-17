В 2019 году удалось нейтрализовать 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе. Об этом говорится в докладе о результатах деятельности Объединенной группировкой войск (ОГВ) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, опубликованном на сайте Росгвардии в пятницу, 17 января.

По данным командующего ОГВ генерал-лейтенанта Василия Федорука, который выступил с докладом, за прошлый год военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп.

«Зафиксировано более 1,5 тыс. фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов. При этом из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия, 736 единиц охотничьего оружия, более 77 тыс. боеприпасов различного калибра, обезврежены самодельные взрывные устройства», — отмечается в сообщении нацгвардии.

По словам Федорука, достигнутые результаты позволили значительно снизить активность бандгрупп и террористических ячеек, а также предотвратить готовившиеся теракты.

Ранее, в январе, Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), заявил, что в 2019 году сотрудники ФСБ ликвидировали девять главарей боевиков и не допустили ни одного теракта. В ходе спецопераций нейтрализовали 32 бандитов, в том числе девять главарей, задержали 41 бандлидера, 241 боевика и 606 пособников.

В середине октября прошлого года Бортников рассказал, что спецслужба предотвратила 39 терактов и ликвидировала 49 террористических ячеек, планировавших атаки в ряде регионов страны. По его данным на тот период времени, удалось нейтрализовать 32 боевика и задержать 679, 22 боевиков склонили к отказу от террористической деятельности.