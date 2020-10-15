В последней декаде октября на Земле ожидаются слабые и умеренные магнитные бури. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

«По данным Института прикладной геофизики имени Федорова Росгидромета, с 20 по 29 октября на Земле ожидаются рекуррентные возмущения геомагнитного поля — магнитные бури», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 25 и 26 октября ожидаются умеренные магнитные бури, а в остальные дни они будут слабыми. При этом в Росгидромете отметили, что увеличение мощности возмущений до сильных маловероятно.

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук рассказывали, что существует пять классификаций магнитных бурь. Считается, что слабая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций птиц и животных.

При этом более сильные бури, по словам специалистов, могут обернуться нарушениями коротковолновой связи и работы систем навигации, а также могут привести к сбоям напряжения в промышленных сетях.

Ранее сообщалось, что практически все магнитные обсерватории, которые работают на средних и высоких широтах, зафиксировали в ночь на 28 сентября самую крупную в 2020 году магнитную бурю. За три дня до пика, 24–25 сентября, специалисты наблюдали колебания магнитного поля.