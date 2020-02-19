Высокое загрязнение воздуха в Красноярске связано с мощным антициклоном, который стоит над городом уже два месяца и обеспечивает погоду без ветра и осадков. Это препятствует рассеиванию вредных выбросов, заявил РИА Новости замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он уточнил, что время от времени ситуация в городе улучшается под воздействием соседнего циклона, который «прогибает» безветренный антициклон, приносит осадки и рассеивает выбросы.

С вечера 14 февраля в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки был объявлен режим «черного неба».

Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Ранее в Росгидромете отмечали, что главной проблемой Красноярска являются угольные ТЭЦ, которые загрязняют воздух города.

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