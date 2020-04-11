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В Россию 12-13 апреля вернутся из-за границы около 950 человек, сообщила пресс-служба Росавиации.

Так, 12 апреля будут организованы рейсы авиакомпании «Аврора» из Сеула во Владивосток и Хабаровск, которые доставят домой около 250 человек, а также рейсы из Бангкока в Красноярск авиакомпании «Уральские авиалинии», благодаря которым вернутся домой 200 россиян.

Рамблер

Завтра также будет организован рейс «Аэрофлота» из Токио в Москву, а 13 апреля авиаперевозчик доставит домой россиян из Подгорицы и Мадрида. Из этих, городов прилетят, как ожидается, около 500 человек.

Сегодня в Россию вернутся рейсом «Аэрофлота» 371 человек, они прибудут в Санкт-Петербург и Москву.

Видео дня. Пропускной режим будут вводить в Москве со следующей недели