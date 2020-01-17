Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «ИрАэро», приземлившийся сначала на недостроенную полосу в московском аэропорту Домодедово, перелетел на соседнюю. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Самолет «ИрАэро» перелетел на соседнюю полосу. Приземлился благополучно. Готовится в рейс», — рассказали агентству.

Накануне сообщалось, что Ространснадзор проведет внеплановые проверки после посадки самолета на неработающую взлетно-посадочную полосу.

16 января самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную ВПП аэропорта Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал. РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места происшествия. Источник в авиационных кругах рассказал «Известиям», что причиной инцидента могла стать ошибка командира воздушного судна или диспетчера.