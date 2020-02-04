Пять из 11 российских авиакомпаний продолжают осуществлять перелеты в Китай на фоне распространения в стране коронавируса, из них две планируют приостановить свои авиаперевозки в КНР с 4 февраля, сообщили в понедельник, 3 февраля, в Росавиации.

В частности, по состоянию на 3 февраля перелеты в китайские города совершали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», iFly и «ИрАэро».

Однако, по информации ведомства, авиакомпания iFly 3 февраля завершила свои авиаперевозки в Китай, а «Сибирь» приостановит полеты в КНР с 4 февраля.

Ранее в понедельник авиаперевозчик AZUR Air завершил вывоз 2 тыс. российских туристов из Китая.

Вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов, на которых россияне возвращаются из КНР, может быть приостановлено с 14 февраля.

Первый случай вирусной пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, был зафиксирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

По последним данным, число смертей от заболевания в Китае возросло до 361, инфицировано более 17 тыс. человек.