Случаев заражения коронавирусой инфекцией среди россиян на строительстве АЭС за рубежом нет. Об этом говорится в сообщении «Росатома», опубликованном 7 апреля на сайте организации.

«На зарубежных строительных площадках случаев заболеваний среди российского персонала нет», — рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

26 марта Лихачев рассказал, что «Росатом» продолжает реализацию зарубежных проектов, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, корпорация намерена обеспечить бесперебойную работу российских АЭС, поэтому сотрудники соблюдают рекомендации эпидемиологических служб и правительств стран присутствия и готовы к усилению мер безопасности при необходимости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 19:10 мск 7 апреля, в мире, по данным Worldometer, зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 78,9 тыс. летальных исходов.