Роскомнадзор исполнил 23 требования Генпрокуратуры, поступивших за февраль-март, об удалении ложной информации о пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Роскомнадзор за февраль-март поступило из Генпрокуратуры 23 требования об удалении недостоверной информации, касающейся пандемии коронавируса, с 44 интернет-ресурсов или страниц интернет-ресурсов», — сообщили «Интефраксу» в ведомстве 1 апреля.

В РКН отметили, что информация, указанная в требованиях, удаляется администраторами ресурсов.

Накануне, 31 марта, Госдума проголосовала за ужесточение административной и уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. В КоАПе штрафы увеличены с 1,5 млн рублей до 10 млн рублей.

Кроме того, в России сейчас работает специальный координационный центр, который выявляет и опровергает любые фейковые сведения о коронавирусе в стране.

В свою очередь, президент России Владимир Путин предложил отвечать на фейки спокойной, объективной и достоверной информацией. В целом в Кремле положительно оценили кампанию по пресечению распространения ложных сведений о коронавирусной инфекции и считают, что сейчас такие недостоверные сообщения особенно болезненно воспринимаются населением.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане. По данным оперативного штаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777.

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