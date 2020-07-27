Полиция Ричмонда (штат Виргиния) в США задержала 16 человек по итогам беспорядков в ночь на понедельник, заявил шеф полиции города Джеральд Смит на пресс-конференции в эфире местных телеканалов.

«Мы должны предпринимать действия, когда видим, что начинается насилие», — сказал шеф полиции.

По его словам, в городе зарегистрирован целый ряд поджогов, толпа била витрины магазинов.

На вопрос, были ли в числе участников беспорядков представители левого движения «антифа», Смит ответил утвердительно.

«Да, мы считаем, что «антифа» присутствовали на месте вчера», — сказал Смит.

«Мы привлечем их к ответственности, вне зависимости от того, что они сделали», — заключил он.

Массовые протесты и беспорядки проходят в США с конца мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В ряде городов имели место массовые поджоги и грабежи.