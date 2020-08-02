В воскресенье, 2 августа, в Новослободском сквере открыли скульптуру «Рязанский косопуз». Её автором выступил Николай Торхов. Вместе с ним над образом работали историки и этнографы. Скульптура изготовили на средства благотворителя.

На церемонии открытия присутствовал губернатор Николай Любимов.

По его словам, скульптура является собирательным образом рязанских мастеров-плотников, строивших дома высокой сложности с уникальной красоты резьбой. Он отметил, что подобные арт-объекты связывают с историей Рязанского края и оживляют городские пространства.

Напомним, «Рязанский косопуз» — один из самых узнаваемых и любимых брендов города. Он символизирует трудолюбивых рязанских плотников, которые, засунув за пояс топор, шли работать по всей стране.