Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко охарактеризовал ситуацию с COVID-19 в России, как очень напряженную, при этом, указав, что особую тревогу вызывает ситуация с эпидемией в нескольких регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Глава ведомства сообщил, что коечный фонд в России свободен в среднем на 20%, но в некоторых регионах загрузка достигает 90%.

В России очень напряженная ситуация с распространением коронавируса COVID-19 — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По его словам, особую тревогу вызывает ситуация с эпидемией в нескольких регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Чиновник указал, что сейчас порядка 900 тысяч инфицированных пациентов находятся под медицинским наблюдением.

Помимо этого, глава ведомства сообщил, что коечный фонд в России свободен в среднем на 20%, но в некоторых регионах загрузка достигает 90%.

«В среднем по стране свободного коечного фонда [осталось] на уровне где-то 18-19%. Но есть регионы, таких регионов чуть более 30, по которым мы видим, что загруженность коечного фонда составляет на уровне 90%», — сказал Мурашко.

Ситуация с коронавирусом остается в стране «тревожной», признавал чуть ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако страна смогла накопить достаточно опыта в мобилизации системы здравоохранения и организации профилактики, чтобы бороться с инфекцией, пояснял он.

Глава государства Владимир Путин ранее заявил, что у властей есть четкое понимание ситуации и план действий.

«Поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса полностью останавливается», — подчеркнул он.

По словам президента России, если возникнет «объективная необходимость», то в конкретных городах и регионах будут приниматься «оправданные решения».

Путин также призвал людей, особенно находящихся на ответственных позициях, отнестись к требованиям врачей и санитарных властей со всем вниманием.

24 сентября в ходе видеоконференции с главами регионов Путин заявил, что контроль над ситуацией с коронавирусом в России должен сохраняться, поскольку возвращаться к ограничительным мерам прошлой весны не хотелось бы.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что связанные с коронавирусом проблемы нельзя «уводить на второй, на третий план — иначе они полыхнут с новой силой так, что мало не покажется».

«Это будет очень тяжелое испытание — и для граждан, и для страны, для нашей экономики», — добавил президент.

Тем не менее, Путин выразил уверенность в том, что ситуация с COVID-19 в России будет только улучшаться — благодаря принимаемым властями мерам. При этом само по себе улучшение не наступит — для этого необходимо трудиться, напомнил глава государства.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России может пойти на снижение уже к Новому году.

При ответственном соблюдении каждым россиянином противоэпидемических мер купировать вспышку реально и раньше, отметил парламентарий. Он пояснил, что речь идет о дистанцировании, использовании средств индивидуальной защиты, максимальном переводе людей на удаленную работу.

Важными мерами профилактики депутат назвал также широкомасштабное производство коронавирусной вакцины и последующую вакцинацию населения.

На вечер 13 ноября в мире было зарегистрировано 53 494 269 случаев коронавируса, из них — 1 305 389 умерших и 37 299 559 вылечившихся. Грустную статистику возглавляют США с 10 920 646 заболевших, далее идут Индия (8 761 499 инфицированных) и Бразилия (5 787 766 заразившихся).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что миру необходимо готовиться к новой пандемии «уже сейчас».

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — говорится в заявлении организации.

Специалисты ВОЗ также считают необходимым обеспечить «надлежащее вознаграждение» для профессионалов здравоохранения. Они подчеркивают, что важно проводить подготовку медиков и «повышать роль работников здравоохранения на местах».

В организации уверены, что всем странам нужно улучшить свое оснащение «для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные инфекционные заболевания». ВОЗ считает, что мировое сообщество сможет победить коронавирус благодаря науке и солидарности.