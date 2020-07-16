Полная вакцинация россиян от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть завершена в начале 2021 года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В России мы произведём 30 млн вакцин, при необходимости для России — 50 млн, то есть, соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года», — цитирует Интерфакс Дмитриева.

Что касается мира, отметил он, то в РФПИ ожидают производства около 200 млн доз вакцин до конца года.

Кроме того, он заявил, что третья фаза испытаний вакцины будет проходить на обычных людях в начале августа.

В середине июня вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.