За минувшие сутки в России с выздоровлением после коронавируса выписаны 246 пациентов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах. Скончались 24 пациента, уточнил оперштаб в своем Telegram-канале.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

Получить цифровой пропуск москвичи смогут с помощью портала mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

Всего по состоянию на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

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