Как сообщает портал Mpravda.com со ссылкой на пресс-службу Volkswagen Group Rus, недостаток комплектующих, поставляемых с заводов из Европы, привел к необходимости приостановить выпуск машин на калужском предприятии Volkswagen в период с 30 марта по 10 апреля 2020 года. Помимо этого, временно «замораживается» и контактная сборка на производственных мощностях в Нижнем Новгороде. Тем не менее, компания уверяет, что на данный момент способна обеспечить бесперебойные поставки товарных автомобилей и запчастей в дилерские центры и клиентам.

«Период приостановки выпуска будет рассматриваться как простой. Оплата производственному персоналу на это время будет рассчитываться в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами предприятия», — пишет издание «Новые автомобили».

Напомним, калужский завод Volkswagen был открыт в 2007 году на базе индустриального парка «Грабцево». На этом предприятии выпускаются три модели марки: Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid. На производстве занято порядка 4 500 сотрудников, а суммарные объемы выпуска в год достигают 225 000 авто.