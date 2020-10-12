Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на получение льготных лекарств.

«Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своем регионе, а при смене места жительства станет проще подтвердить свое право на получение поддержки от государства», — подчеркнул он на совещании со своими заместителями.