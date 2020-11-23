Профсоюз работников образования «Учитель» призвал запретить родительские чаты после массовой драки родителей в Санкт-Петербурге из-за ссоры в WhatsApp, пишет Znak.com.

По мнению сопредседателя профсоюза Марины Балуевой, «наши люди не умеют вести диалог», поэтому родительские форумы необходимо модерировать.

Драка родителей из-за ссоры в чате попала на видео

Балуева призвала отказаться от чатов в популярных мессенджерах и перенести их на площадку, где будет присутствовать модератор.

«Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», — считает Балуева.

Как писал «Рамблер», 22 ноября в Санкт-Петербурге произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали родители школьников, поссорившиеся в чате. В начале ноября в Волгограде погиб отец-одиночка. Его избили до смерти родственники одноклассницы его дочери после перепалки в родительском чате.

В Кисловодске возбуждено уголовное дело в отношении председателя родительского комитета, которая целый год травила одноклассницу своей дочери в школьных чатах и при личном общении, из-за чего девочка попыталась свести счеты с жизнью.