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Коронавирус охватил всю Россию — первый случай заражения выявлен в республике Алтай, передает ТАСС.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

Заболевшая женщина проживает в Онгудайском районе, недавно к ней приезжали родственники из другого региона.

Как сообщал «Рамблер», к 16 апреля в России зафиксировано 27938 случаев коронавируса, за сутки число заболевших возросло на 3448 человек. За весь период умерли 232 человека, выздоровели 2304 человека.

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