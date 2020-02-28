АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ») по заказу министерства труда и социальной защиты России изучит доступность сайтов госорганов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Согласно официальной статистике, в России насчитывается почти 11,2 млн людей с инвалидностью, что составляет 8% населения страны, однако проблема доступности интернет-ресурсов существенно шире.

«Пожилые люди, люди с физическими, сенсорными или когнитивными нарушениями часто оказываются не в состоянии воспользоваться огромными возможностями интернета, возможностями госресурсов», — рассказал глава АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Специалисты института приступили к формированию каталога сайтов (на данный момент их 2,4 тысячи), которые будут проверены на доступность, в том числе на наличие/отсутствие кнопки перехода к версии для слабовидящих, соблюдение семантики верстки сайта, корректную визуализацию верстки при масштабировании, наличие субтитров для звуковых дорожек аудио-, видеофайлов и т. д.

«У людей с особенностями здоровья есть права, это в том числе беспрепятственный доступ в глобальную сеть. Наше исследование покажет, насколько они реализованы, насколько доступна онлайн-среда для этой категории граждан», — отметил глава АНО «ИРИ».

По его словам, одним из главных итогов этой работы должна стать разработка рекомендаций и, возможно, создание единого национального стандарта оформления сайтов федеральных, региональных и муниципальных ведомств, сайтов российских госорганов для людей с ограниченными возможностями.

Предварительный анализ, проведенный экспертами АНО «ИРИ», показал, что в настоящее время большинство веб-сайтов практически недоступны для людей с ОВЗ, в том числе сайты госуслуг. Например, версия для слабовидящих, как правило, находится на отдельном URL-адресе, где зачастую отсутствует часть контента с обычной версии сайта. При этом для настроек чтения сайтов федеральных и региональных органов власти используются разные параметры и цветовые схемы, а где-то отсутствует часть функционала.

Исследование будет проводиться в течение года, в числе его основных задач — повышение уровня доступности цифровой среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению.

Анализ официальных сайтов госорганов и органов местного самоуправления будет проводиться с упором на социально значимые сферы. Это в том числе ЖКХ, образование и воспитание, наука, здравоохранение и медицина, социальное обеспечение, спорт, культура, пассажирский транспорт. Каждому ресурсу будет присвоен свой рейтинг доступности.

Помимо мониторинга доступности социально значимых интернет-ресурсов для граждан с ОВЗ по слуху и зрению, будет проведен соцопрос удовлетворенности граждан с ОВЗ по слуху и зрению доступностью для них онлайн-среды, исследование международного опыта, а также разработаны рекомендации по адаптации социально значимых интернет-ресурсов.

Отметим, что обеспечение доступа к информации, включая интернет-ресурсы, входит в число основных прав человека согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Россией в 2012 году. Ратификация документа потребовала внесения ряда изменений в федеральные законы. В частности, с 1 января 2016 года государственные органы и органы местного самоуправления обязаны иметь версию сайта для слабовидящих.

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