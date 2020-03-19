Напомним, в январе 2020-го этот показатель соответствовал 622 100 рублей, то есть наблюдается рост на 1,2%. В феврале 2019 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом на нашем рынке равнялась 593 600 рублей, то есть за 12 месяцев прирост достиг 6,1%.

Как сообщает портал Mpravda.com, по сравнению с январем текущего года, в феврале наибольшее подорожание было зафиксировано у купе, кабриолетов и автомобилей сегмента А — «надбавка» в среднем на 4%. Причем за год средняя стоимость подержанных купе и кабриолетов увеличилась на 15,7%, а машины сегмента B с пробегом за аналогичный промежуток времени «прибавили» в цене 14,6%.

Больше всего подорожали авто самых востребованных марок: Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.