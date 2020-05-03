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В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, техническая основа под реализацию идеи уже создана, сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам, у которых обнаружены антитела к корнавирусу, предложено выдавать «паспорта иммунитета». Однако глава ведомства отметила, что пока стойкость перенесшего заболевание организма к повторному заражению не изучена, торопиться с реализацией инициативы не стоит.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с технической стороны внедрить в стране «иммунные паспорта» будет несложно, поскольку все данные о зараженных коронавирусом россиянах уже собраны. По его словам, всего за семь дней был создан информационный ресурс, в котором «виден» каждый инфицированный житель страны.

«Если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну, это несложно», — подчеркнул глава Минздрава.

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