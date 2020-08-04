Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута, российские дипломаты не пострадали, сообщил Mpravda.com представитель дипмиссии.

«Посольство получило небольшие фасадные повреждения, среди его сотрудников пострадавших нет», — сказал он.

Ранее корреспондент Mpravda.com сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.

По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники. По последним данным, погибли как минимум 10 человек.