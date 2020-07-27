Пять человек обратились за медицинской помощью после пожара в женском СИЗО 6 на Шоссейной улице в Москве. В основном это арестантки, которые надышались продуктами горения.

Напомним, что в результате возгорания в центральном тепловом пункте дымом заполнились все режимные корпуса — он распространился по вентиляции. Заключённые стали задыхаться, их вывели в прогулочный дворик.

Как стало известно «», в результате ЧП серьезно никто не пострадал. Но пять женщин в возрасте от 21 года до 34 лет пожаловались на плохое самочувствие. У большинства обострились болезни дыхательной системы — астма и бронхит. Одной девушке поставили диагноз «отравление продуктами горения». Врачи «скорой» оказали им помощь, состояние пострадавших удовлетворительное.