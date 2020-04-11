Сотрудники исправительной колонии в Ангарске Иркутской области не пострадали в результате пожара, который устроили заключенные. Об этом в субботу, 11 апреля, рассказали ТАСС в экстренных службах.

«По предварительной информации, никто из сотрудников колонии не пострадал, за исключением одного, на кого было совершено нападение в штрафном изоляторе», сообщил источник агентства.

Он отметил, что общая площадь пожара составила 30 тыс. кв. м, при этом возгорание уже ликвидировано.

В пятницу после отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, напали на сотрудника учреждения.

После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.

Позже, 10 апреля, ФСИН сообщила, что ситуация в колонии, где произошел бунт, находится под контролем.