Вооруженного мужчину задержали на территории Ридо-холл в Оттаве, официальной резиденции генерал-губернатора Канады, сообщило местное отделение королевской конной полиции.

«Примерно в 6.40 этим утром вооруженный человек смог получить доступ к территории здания номер 1 на Сассекс Драйв… Человек был задержан вскоре после этого без каких-либо инцидентов», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время он находится под стражей, полиция проводит допрос.

Отмечается, что премьер-министра страны и генерал-губернатора на тот момент в здании не было.