Республика Сербская выступает против членства Боснии и Герцеговины в НАТО, сообщил Mpravda.com член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

«Босния и Герцеговина не будет членом НАТО. Республика Сербская выступает против этого по целому ряду причин. И несмотря на ранние решения, которые приняла Босния и Герцеговина, мы не будем проводить эти решения дальше», — сказал Додик.

Президиум (коллективный глава государства) в ноябре 2019 года принял программу реформ БиГ, которая, по мнению сербской оппозиции, «запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)» вопреки тому, что парламент Республики Сербской подписал резолюцию о военном нейтралитете.