В Красногорске на Сахалине рыбакам удалось выловить 100-килограммовую акулу, видео появилось в сети. На кадрах рыбак объясняет, что он поймал зверя в устье реки.

Специалист «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын отметил, что была поймана особь сельдевой акулы. Она часто появляется в водах около Сахалина и близко подходит к берегу. Ее пищей является сельдь и горбуша.

Лисицын добавил, что много сельдевых акул погибало в дрифтерных сетях, но после их запрета численность представителей данного вида восстановилась. Поэтому у берегов Сахалина они будут появляться чаще. Для человека они же, несмотря на грозные зубы, не опасны.