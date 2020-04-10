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В российских регионах постепенно закрываются точки по продаже разливного пива, сообщает «Коммерсант». Официально продажа пенного напитка ограничена в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях. В остальных регионах власти неформально вынуждают предпринимателей свернуть бизнес на время пандемии.

О законодательном запрете на работу магазинов по продаже разливного пива в Крыму и Оренбургской области журналистам рассказал президент Союза участников пивной торговли Николай Желагин.

В Липецкой области, по его словам, местное руководство приказало предпринимателям остановить бизнес. Эксперт подчеркнул, что в остальных регионах чиновники оказывают неформальное давление на владельцев пивных точек с требованием уйти на вынужденный отдых на время пандемии.

Желагин уверяет, что в данной ситуации речь идет о закрытии десятков тысяч пивных по всей стране. В результате под угрозу поставлена сама возможность сохранения бизнеса, и, как следствие, возрастают риски возникновения массовой безработицы.

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в российских регионах начали ужесточать условия продажи спиртного на фоне пандемии. Так, в Башкирии был введен запрет на продажу алкоголя в период с 18:00 до 10:00, в Карелии — с 14:00 до 10:00, в некоторых районах Якутии легально купить спиртное во время действия карантина вообще стало невозможно.

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