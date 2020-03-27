В субботу, 28 марта, во всех регионах России вводятся меры ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса. Закрываются кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и театры и другие учреждения культуры, торгово-развлекательные и досуговые центры.

В некоторых субъектах запрещено посещать религиозные учреждения, прекратил работу общественный транспорт.

Во многих регионах введен дистанционный режим обучения школьников и студентов, закрыты детские сады. Активно работают волонтеры и социальные службы, готовые помочь людям старшего поколения и гражданам в группе риска, которым рекомендовано соблюдать карантин и оставаться дома.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах поддержки населения и экономики, которые он предлагает принять на фоне распространения коронавируса. В ходе выступления российский лидер объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня приостановить деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Кроме того, в Москве скончался еще один человек. Таким образом, число жертв заболевания в России выросло до трех.

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