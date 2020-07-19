Врачи родильного дома №1 Алма-Аты самостоятельно ликвидировали возгорание электропроводки, возникшее в реанимационном отделении, пострадавших нет, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

По данным пресс-службы, пожарная сигнализация в реанимационном отделении роддома сработала вечером в субботу.

«Не теряя времени, дежурившая в эту ночь смена сработала четко и без паники, в соответствии с алгоритмом действий при ЧС. Так, немедленно восемь новорожденных детей отделения реанимации были эвакуированы в безопасную зону врачом-акушером-гинекологом Садыковой Перизат, детской медсестрой Жиделиевой Арайлым и другими медработниками. Один из врачей — Грушевский Виталий — умело использовал порошковый огнетушитель, предотвратив возгорание электропроводки от замкнувшей электрической розетки», — сообщила представитель пресс-службы.

По ее словам, грамотные действия врачей позволили ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.

Департамент по ЧС Алма-Аты поблагодарил руководство и медперсонал роддома за бдительность и высокий профессионализм. Все участники ликвидации возгорания будут представлены к наградам.