Еще недавно Милена Безбородова признавалась, что не может пережить разрыв со своим возлюбленным Алексеем Безусом, надеясь на их воссоединение. Так как парень на проекте не смог встретить ни одной девушки, которая бы привлекла его, он согласился обсудить возобновление отношений с экс-возлюбленной.



Но Милена дала заднюю и приняла решение поставить точку в романе с Лешей. Как оказалось, в разрыве ребят был виноват «третий лишний» — Безбородова ушла от Безуса из-за нового поклонника, с которым у нее за периметром ничего не сложилось.



Личность парня Милена отказалась рассекречивать, ведь ее с ним уже ничего не связывает, да и серьезных отношений между ними не было. Несмотря на это, Безбородова все еще тоскует по Безусу и даже хочет обратиться за помощью к магам, которые бы провели обряд отворота. Леша же надеется встретить новую возлюбленную на поляне.