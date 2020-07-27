В минувшие выходные ураган «Ханна» устроил нашествие на Техас. Судя по попавшим в Интернет видеокадрам, разгул стихии снес секцию стены, возведенной по инициативе президента страны Дональда Трампа на границе США с Мексикой, а также оставил более 200 тыс. домов и предприятий без электричества.

Сильнейший ураган обрушился на южное побережье Техаса со скоростью движения ветра до 150 км/ч. Он вышел на сушу на острове Падре, расположенном примерно в 115 км от города Корпус-Кристи в субботу, 25 июля. По информации СМИ, он достиг первой категории по шкале Герберта Саффира-Симпсона, предназначенной для измерения потенциального ущерба от ураганов. Позже «Ханна» совершила второй обвал на востоке техасского округа Кеннеди.

Мощный порыв ветра опрокинул также участок стены на границе США и Мексики, выстроенной в рамках политики Трампа для сдерживания нелегальной иммиграции. При этом в начале июля специалисты резко осудили качество строения на этом отрезке, а также предупредили, что оно в любой момент может рухнуть в реку Рио-Гранде. Между тем, в соцсетях появились видео, на которых видно, как под шквалистым ветром и при сильном ливне рушатся несколько частей стены.

Видеокадры с обрушением секции стального заграждения стали вирусными в Интернете. Критики американского президента увидели символическое значение в обрушении конструкции «нерушимой стены Трампа». Дескать, даже природа этого не хочет. Правда, нашлись и скептики, утверждающие, что неясно, где, когда и при каких обстоятельствах было снято это видео.

Как известно, еще в ходе предвыборной кампании 2016 год Дональд Трамп сделал строительство стены на границе с Мексикой в целях пресечения нелегальной иммиграции одной из главных тем своих обещаний. Однако выполнение взятых на себя Трампом обязательств по строительству пограничных заграждений наткнулось на мощное противодействие Конгресса.

Поначалу предполагалось, что стена перекроет американо-мексиканскую границу по всей ее протяженности (около 3145 км), но потом Трамп счел достаточным строительство ее лишь на тех участках, где нет естественных преград в виде гор и рек – это привело к сокращению планируемой протяженности стены до 1609 километров. Также претерпело изменение и видение самой стены, которая поначалу мыслилась как бетонное заграждение высотой 12 метров. Но потом Трамп решил, что забор следует сооружать из стальных реек – это дает возможность пограничникам видеть, что происходит по другую сторону. Трамп сказал, что стена должна быть «прозрачной», чтобы выявлять контрабандистов, которые «перебрасывают большие мешки с наркотиками». Впрочем, и стальные рейки, поддающиеся специальным пилам, были признаны не самым лучшим вариантом защиты рубежей США.

«Ханна» вызвала серьезные разрушения в разных районах штата: по меньшей мере три 18-колесных грузовика и рекреационный автомобиль были опрокинуты на участке трассы 77 недалеко от города Сарита. В небольшом рыбацком поселении Порт-Мэнсфилд, в 150 милях к югу от острова Падре, ветер сровнял с землей поля сахарного тростника и повалил деревья. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

По информации национальной метеорологической службы США, сильные ливни затопили дороги и наводнили реки по всему южному Техасу. Сообщается, что в какой-то момент более 283 тысяч домов и предприятий остались без электричества. К полудню воскресенья, 26 июля, эта цифра все-таки снизилась до 203 тысяч.

«Мы слышали, как дует ветер и льет дождь, — сказала 75-летняя жительница Порт-Мэнсфилда, Шэрон Печче, чей дом был разрушен во время урагана. – Мы смотрели на улицу и видели потоки воды, стекающие вниз по улице. В моем возрасте это страшно пережить, многое могло случиться … мы могли погибнуть».

Печче рассказала, что находилась в доме подруги со своим 70-летним мужем, когда на их город обрушился ураган, добавив: «Нам повезло, что нас там не было».

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил в воскресенье, 25 июля, о введении режима чрезвычайно ситуации в большинстве прибрежных округов штата, подчеркнув, что власти будут оказывать финансовую поддержку гражданам, чья собственность пострадала во время урагана, а также предоставят им при необходимости временное убежище.

«Я продолжаю призывать техасцев прислушиваться к указаниям своих местных лидеров и следовать лучшим практикам, чтобы обезопасить себя и своих близких, поскольку суровые погодные явления продолжают перемещаться по нашим общинам», — сказал он.

Режим ЧС из-за урагана «Ханна» в Техасе объявил и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. В дополнение к усилиям по реагированию на местном уровне американский лидер поручил оказать также и федеральную помощь.

В настоящее время «Ханна» ослабла до тропического шторма. По словам специалистов, это ослабление должно продолжиться, поскольку ураган «пресекает более высокую местность».

В воскресенье представители службы погоды Соединенных Штатов отменили штормовое предупреждение, которое они ранее выпустили для американского штата. По словам метеорологов, несмотря на это «Ханна» все еще представляет угрозу. Они уже спрогнозировали выпадение до 18 дюймов дождя в изолированных районах Южного Техаса в понедельник, 27 июля.

«Этот дождь вызовет опасные для жизни внезапные наводнения, стремительное повышение уровня воды в небольших ручьях, а также незначительные или умеренные наводнения в реках», — говорится в сообщении службы.

Синоптики сообщают, что сейчас максимальная скорость ветра достигает 96,5 км/ч, а скорость самого урагана – примерно 14 км/ч. «Ханна» продолжает двигаться от США к Мексике.